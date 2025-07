Pavia – Ha denunciato di essere stata molestata all’interno di Fratelli d’Italia e di essere stata lasciata sola. Anche per questo Elisabetta Fedegari ha lasciato il partito. “La prioritĂ - ha detto - è ormai il raggiungimento del potere, tralasciando tutto ciò che riguarda gli aspetti umani”. “La solidarietĂ e il dispiacere sincero per le frasi inopportune che le furono rivolte ci fu oltre un anno fa da parte del nostro presidente provinciale, per scritto via whatsapp - ha commentato Giovanni Donzelli responsabile organizzazione di Fdi intercettato a Roma -. La stessa Elisabetta Fedegari apprezzò e comprese la riservatezza perchĂ© consapevole della delicatezza della situazione che per motivi di privacy e sensibilitĂ non è opportuno da parte mia divulgare”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elisabetta Fedegari, il caso molestie e poi la decisione di lasciare FdI: “Forse voleva vendicarsi di una mancata nomina”