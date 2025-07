' Silurata procuratrice federale Usa figlia di ex capo Fbi'

Maurene Comey, figlia dell'ex capo dell'Fbi James Comey, è stata licenziata dal suo incarico di procuratore federale a Manhattan: lo scrive Politico, citando due persone a conoscenza della vicenda. Il motivo non è immediatamente chiaro. Comey, che aveva lavorato presso l'ufficio del procuratore degli Usa per quasi un decennio, ha perseguito sia Jeffrey Epstein che la sua collaboratrice Ghislaine Maxwell per traffico sessuale di minorenni: un caso che ha creato divisioni nell'amministrazione Trump, tra i repubblicani e nella base Maga. Il padre è stato silurato da Trump durante il primo mandato e resta nel mirino del presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Silurata procuratrice federale Usa figlia di ex capo Fbi'

In questa notizia si parla di: federale - figlia - capo - silurata

'Silurata procuratrice federale Usa figlia di ex capo Fbi'; 'Silurata procuratrice federale Usa figlia di ex capo Fbi'; 'Silurata procuratrice federale Usa figlia di ex capo Fbi'.

'Silurata procuratrice federale Usa figlia di ex capo Fbi' - Maurene Comey, figlia dell'ex capo dell'Fbi James Comey, è stata licenziata dal suo incarico di procuratore federale a Manhattan: lo scrive Politico, citando due persone a conoscenza della vicenda. Segnala ansa.it