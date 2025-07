Il tennis e i sentimenti | a Firenze la coppia De Minaur Boulter relax dopo Wimbledon

Firenze, 16 luglio 2025 – Molti appassionati di tennis li avranno magari incrociati in cittĂ . Ma sembravano due turisti qualsiasi, per quanto siano due atleti di livello rispettivamente del ranking Atp e Wta. L’australiano Alex De Minaur e l’inglese Katie Boulter hanno trascorso alcuni giorni di relax a Firenze e in Toscana. Uno stop consueto per molti tennisi quello dopo Wimbledon. E loro, il torneo poi vinto a livello maschile da Jannik Sinner, che ha regalato un sogno all’Italia, lo hanno giocato davvero per quanto non siano riusciti ad andare troppo in lĂ . Ventisei anni lui, ventinove lei. Si sono conosciuti sui campi da tennis e nel dicembre 2024 si sono ufficialmente fidanzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il tennis e i sentimenti: a Firenze la coppia De Minaur Boulter, relax dopo Wimbledon

