Campo largo in Toscana | spiragli del M5s su Giani Conte | Serve rinnovare

Firenze, 17 luglio 2025 – “Veniamo da un’opposizione al quinquiennio di Giani”, dice Giuseppe Conte da Montecitorio, prima di riformulare la parola d’ordine delle regionali d’autunno in Toscana. Quel “forte rinnovamento” al posto di discontinuitĂ come spiraglio in cui intravedere la costruzione del campo largo in una regione che gli schleiniani vogliono tramutare in laboratorio in vista delle politiche 2027. Prima però, Conte si riserva di valutare se tali “segnali arriveranno alla luce anche dei confronti che stanno facendo all’interno del Pd”. Ma a giudicare dal vertice fiume di lunedì al Nazareno tra il governatore uscente e Schlein, l’innovazione pretesa tanto dal Movimento quanto da Avs non passerĂ piĂą dal profilo del candidato alla presidenza - in cambio dell’accordo in Campania sul nome di Roberto Fico -, quanto dalle aperture di credito su programma e proposte per mantenere tinta di rosso la regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campo largo in Toscana: spiragli del M5s su Giani, Conte: “Serve rinnovare”

In questa notizia si parla di: conte - campo - largo - toscana

Guai per Conte, due big lasciano il campo in anticipo: cosa sta accadendo - Napoli Torino, tegola per Antonio Conte: nuovi infortuni in casa azzurra. Ecco cos’è successo al Maradona.

Napoli-Torino: è ufficiale, Conte manda in campo Buongiorno non al 100%. Raspadori in panchina - Ufficiali le formazioni di Napoli-Torino. Le due squadre si affrontano quest’oggi al Maradona, ore 20:45.

Scudetto, Conte vs Inzaghi e la ricetta di Arrigo Sacchi: «Ecco cosa devono fare per vincere. Il Napoli sputi l’anima sul campo, l’Inter sia meno italiana» - Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, sulla lotta scudetto tra Napoli ed Inter in queste ultime giornate di Serie A.

#Giani, presidente Regione #Toscana, gioca d'anticipo e spiazza #Pd annunciando la sua disponibilitĂ a ricandidarsi. Pd di #Schlein impegnato a costruire un campo largo anche con #M5S di #Conte. M5S che in Toscana ha detto no a Giani bis Vai su X

Anche l’economia toscana soffre incertezze e tensioni mondiali: lo conferma il rapporto Irpet Vai su Facebook

Campo largo in Toscana: spiragli del M5s su Giani, Conte: “Serve rinnovare”; Giani appeso a un filo, Schlein cerca il campo largo; Toscana, Giani resta. Ma il Pd adesso deve convincere Conte.

Campo largo in Toscana: spiragli del M5s su Giani, Conte: “Serve rinnovare” - Il 29 la direzione regionale Pd per il sì alla ricandidatura del governatore ... Lo riporta lanazione.it

Toscana, Giani resta. Ma il Pd adesso deve convincere Conte - Non c’è l’ufficialità della candidatura, ma il governatore è in corsa. Lo riporta editorialedomani.it