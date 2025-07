San Giuliano l’inferno in stazione | Serve il presidio fisso della Polfer

San Giuliano (Milano) – “Scippi, aggressioni e presenza di sbandati. Servono piĂą controlli sui treni e nelle stazioni. Noi viaggiatori non ci sentiamo sicuri. Subito un presidio fisso della Polfer a Melegnano, per garantire un pronto intervento, in caso di necessitĂ , in tutti gli scali del Sud-Est Milanese”. Dopo l’accoltellamento, su un treno della suburbana Melegnano-Milano Bovisa, di un turista americano di 27 anni, ferito al collo e a una spalla da una gang di nordafricani che lo ha derubato di una catenina d’oro, il Comitato dei pendolari del Sud Milano e del Lodigiano torna a chiedere piĂą sicurezza sia a bordo dei mezzi che nelle stazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Giuliano, l’inferno in stazione: “Serve il presidio fisso della Polfer”

In questa notizia si parla di: giuliano - presidio - fisso - polfer

Sanità privata e socio-sanitaria in sciopero: UGL in presidio al Ministero, Capone e Giuliano chiedono il rinnovo del contratto per oltre 200.000 operatori - Sciopero Sanità privata, UGL: “Per il rinnovo del contratto AIOP-ARIS il tempo dell’attesa è scaduto.

San Giuliano, l’inferno in stazione: “Serve il presidio fisso della Polfer”.

San Giuliano, l’inferno in stazione: “Serve il presidio fisso della Polfer” - Il Comitato pendolari: “I sindaci convochino un tavolo per la sicurezza” ... Segnala msn.com

"Polfer, un presidio fisso in stazione La Locale non può presidiare l ... - La polizia locale non può presidiare continuativamente la zona dove per il gran passaggio di persone è necessario un controllo costante. Lo riporta ilgiorno.it