Torre del Lago, 17 luglio 2025 – Momenti di paura sulla linea lago-mare, a bordo del bus diretto verso la Marina di Torre del Lago. Tutto è nato da una discussione per un biglietto non fatto, contestazione che l’autista di Autolinee Toscane ha mosso a un giovane, di origine straniera, appena salito a bordo del mezzo pubblico. Ed è finito con l’aggressione a una passeggera, una nonna che si trovava sul mezzo insieme alla nipotina di nove anni. La donna, residente nella frazione, si è infatti schierata in difesa dell’autista. Sostenendo le sue ragioni. A quel punto l’uomo, che sarebbe salito sull’autobus senza biglietto e per questo invitato a scendere, prima ha sputato addosso alla donna, poi l’ha strattonata per i capelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Momenti di paura sul bus: non paga il biglietto e aggredisce una donna, la nipotina scoppia in lacrime