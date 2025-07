Bologna, 17 luglio 2025 – I residenti di via di Ravone, via del Genio e via Zoccoli procedono spediti, tramite il loro legale Adriano Travaglia, verso il pignoramento a Comune e Regione di 3,6 milioni di euro per ‘ danno temuto ’: la somma quantificata come cauzione per danneggiamenti futuri in caso di altre alluvioni. Sono venti i residenti che hanno promosso la causa civile contro le amministrazioni, vincendo il primo round: il giudice Paolo Siracusano ha disposto che Comune e Regione paghino, e subito. Il provvedimento, infatti, è immediatamente esecutivo. “Se non pagheranno, entro una decina di giorni procederemo con il pignoramento”, spiega Travaglia, che ieri ha notificato l’atto di precetto alle amministrazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alluvione dal Ravone, rischio pignoramento per Comune e Regione. E la protesta si allarga