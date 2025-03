Ilfattoquotidiano.it - “L’azzardo non è un gioco”, il M5S contro la reintroduzione della pubblicità sul gioco d’azzardo nel mondo del calcio. Segui la diretta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In sala Zuccari al Senato, alle 11 di martedì marzo, è in programma la conferenza “non è un“, un’iniziativa definita dal Movimento 5 stelle “cruciale per ribadire l’opposizione allasulneldel”. L’evento – spiega una nota M5s – “rappresenta un ultimo appello alla maggioranza affinché venga stralciata dal documento in votazione domani pomeriggio in commissione Cultura la norma che riapre al ritorno degli sponsor delle scommesse sportive sulle maglie e negli stadi di Serie A”.“Ilrappresenta un fenomeno con gravi ripercussioni sociali, soprattutto tra i giovani. L’Italia, con il divieto attualmente in vigore, è diventata un modello a livello internazionale: molti campionati stranieri guardano con attenzione alle nostre scelte di tutela dei cittadini.