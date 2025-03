Lanazione.it - Giada muore all’improvviso a ventidue anni. Aveva la febbre da giorni

Leggi su Lanazione.it

Città della Pieve (Perugia), 2 marzo 2025 – Lutto e sconcerto a Città della Pieve per la morte di una giovane concittadina di 22Coppola, molto conosciuta e amata da tutta la comunità, è spirata nel pomeriggio di venerdì. Il decesso è stato formalmente dichiarato in ospedale a Perugia dove la giovane è arrivata con l’elisoccorso in condizioni già disperate e attaccata al respiratore che i medici del 118 arrivati nella piccola frazione di Moiano, dopo la telefonata di richiesta d’aiuto dei familiari, hanno avviato con le pratiche di rianimazione nella speranza di trattenerla in vita. Purtroppo però il quadro era già troppo compromesso. Da quanto si apprende la giovane sarebbe deceduta - per cause naturali - dopo un improvviso aggravamento del quadro clinico.negli ultimiavrebbe sofferto die nausee ma niente che lasciasse presagire la gravità della situazione.