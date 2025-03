Sololaroma.it - La sfida Scudetto finisce in pareggio: al Maradona è 1-1 tra Napoli e Inter

Rimane tutto invariato in vetta alla classifica. Dopo ildell’Atalanta con il Venezia,in parità anche latra. Alla partita termina con il risultato di 1-1: nel primo tempo i nerazzurri sono passati in vantaggio con la splendida punizione di Dimarco, ma nel finale i partenopei hanno riportato la situazione in equilibrio con il gol di Billing. La squadra di Inzaghi mantiene un punto di vantaggio sulla formazione di Conte. Primo tempoGioco molto spezzettato in avvio, con diverseruzioni dovute ai problemi fisici di Calhanoglu e Politano. Al 22? l’guadagna un calcio di punizione da buona posizione, sul pallone si presenta Dimarco, che batte Meret con uno splendido tiro all’incrocio dei pali. Ilreagisce subito e crea due occasioni con Lukaku, che prima calcia al volo su lancio di Gilmour trovando solo l’esterno della rete, poi su un tiro a botta sicura da dentro l’area viene murato da un grandevento difensivo di Bastoni.