Se ne va si sapeva Lascia il Grande Fratello la sua uscita dalla casa non sorprende

Ilsi avvicina alle battute finali e con la puntata di giovedì 20 febbraio, un altro concorrente dovrà abbandonare la. Il televoto attualmente in corso vede dieci gieffini in nomination e il pubblico è chiamato a votare per salvare il proprio preferito. Ma chi è davvero a rischio eliminazione? I sondaggi online, che solitamente offrono un’indicazione preliminare sugli esiti del televoto, segnalano alcuni concorrenti in seria difficoltà.Nel televoto del 20 febbraio, si sfidano ben dieci inquilini: Chiara, Maria Teresa, Iago, Amanda, Federico, Giglio, Mariavittoria, Maxime, Shaila, Stefania. Uno di loro dovrà dire addio definitivamente alla possibilità di conquistare la vittoria finale.Secondo un sondaggio aggiornato al 18 febbraio su Reality House, gli ultimi due posti sarebbero occupati da Giglio e Maxime, entrambi fermi al 4% delle preferenze espresse.