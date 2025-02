Sololaroma.it - Roma, dalla difesa i gol in Europa: scatta l’ora di Dovbyk e Dybala

Le serate europee all’Olimpico tornano con tutta la loro magia, cariche di adrenalina e con un’atmosfera incandescente. La Curva Sud è pronta a far tremare gli avversari, mentre lasi prepara a sfruttare il fattore campo per conquistare il passaggio agli ottavi diLeague.L’Olimpico sarà un’arma in più, ma la qualificazione si deciderà sul campo, con i gol necessari a superare il Porto dopo il pareggio dell’andata. Finora, la solidità difensiva è stata la chiave del cammino europeo dei giallorossi: con appena sei reti incassate in nove partite, laha avuto la terza migliordel torneo nella fase a gironi. Ma adesso serve qualcosa in più dall’attacco, perché il miglior attacco non può essere solo la.Il momento diProprio il reparto arretrato ha inciso anche in zona gol, con le firme di Mancini, Hummels, N’Dicka, Hermoso e Celik, oltre ai centri dei centrocampisti Pellegrini, Abdulhamid e Angelino.