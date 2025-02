Panorama.it - Salone della Difesa Idex 2025: comincia la rivincita russa

Leggi su Panorama.it

Il primo giorno del/Navdexdi Abu Dhabi, vetrina internazionale, ha visto le aziende russe presentarsi per rientrare nel mercato globale delle armi, con le aziende statali di Mosca che hanno potuto esporre in modo prominente la loro produzione. Quella emiratina è la più importante mostra delle tecnologie per ladel Medioriente, un evento cresciuto negli ultimi 17 anni e alla quale negli ultimi 8 si è aggiunta la mostra navale, appunto Navdex. Il ritorno dei russi vede però una presenza emiratina decisa a voler diventare trainante nella regione, così come quella israeliana, che vantava un’area espositiva tre volte più grande di quella allestita nel 2023. Di fatto, nonostante la guerra a Gaza, Israele vuole espandere le vendite di armi e sa che il ritornoRussia, che con gli Emirati ha da sempre un rapporto speciale, costituisce la presenza di un grande concorrente, e gli emirati sono anche un ottimo posto per triangolare forniture destinate dove l’Onu non vorrebbe arrivassero.