Quotidiano.net - Ministero delle Imprese: Continuità produttiva per Sofinter, riorganizzazione in vista

Ile del made in Italy ha ribadito che su"l'obiettivo principale da perseguire con il contributo di tutte le parti è ladi tutti gli stabilimenti", nel corso di un nuovo incontro di aggiornamento sulla vertenza del gruppo, che è attivo nella realizzazione di impianti e componenti per la produzione di vapore a uso industriale e di energia elettrica. Una nota delcomunica che "questo richiamo è stato condiviso dalla rappresentanza aziendale, sindacale e dalle istituzioni locali presenti" e che il tavolo è stato aggiornato al 4 marzo, alla presenza della proprietà, per fare chiarezza sulle prospettive industriali e occupazionali di tutti i siti del gruppo, "così da poter attuare ogni strumento utile alla loro tutela". Durante il tavolo - che si è svolto al Mimit alla presenza dell'azienda, dei rappresentantiRegioni Puglia e Lombardia, degli enti locali eorganizzazioni sindacali - "i vertici aziendali hanno manifestato la volontà di riorganizzare le proprie attività, con possibile disimpegno sull'impianto di Ac Boilers" a Gioia del Colle (Ba) attivo nella produzione di caldaie di grande taglia.