Linkiesta.it - Gaggan Anand è volutamente non conforme alle regole

Abbiamo raccontato più volte le evoluzioni veloci e dinamiche di una metropoli come Bangkok. A distanza di pochi mesi tutto può cambiare, sparire, nascere, evolvere e ne sarete sempre e comunque sorpresi. L’hype verso il mondo eno-gastronomico, e dell’intrattenimento legato agli indirizzi che propongono cibo e bevande di varia natura, sta rapidamente facendosi spazio anche qui. Sempre più giovani imprenditori scelgono di aprire una propria attività anche grazie ai costi effimeri degli affitti e del personale impiegato. Questo non toglie che ci sia una categoria di professionisti che ha scelto di investire su modelli diversi, pensati per le fasce più ricche della popolazione e per il grande pubblico internazionale che ogni anno si riversa nelle strade di Bangkok.Nel panorama contemporaneo di chef stellati e blasonati, ci sono alcuni star chef che da tempo animano l’orizzonte gastronomico della città e ne sono stati in qualche modo fautori.