Lanazione.it - Peruviani in tribuna per incitare il loro beniamino

Leggi su Lanazione.it

La torre della Ghirlandina si è colorata ieri di bianco, il colore della passione aquilotta ben rappresentata dai circa 1.300 supporter spezzini accorsi a Modena. Una mobilitazione popolare che ha coinvolto uomini, donne, bambini, animati da una passione viscerale per la squadra che rappresenta un’intera provincia e la Lunigiana: "Avanti Aquile, orgogliosamente spezzini, mai un passo indietro". Al seguito degli Aquilotti tanti volti noti e le nuove leve, dietro agli striscioni di sempre: Curva Ferrovia, Gruppo Belini Frizzanti, club Franco Cavatorti, gruppo Bullone, Curve Pericolose, Orgoglio Spezzino, Mattia e Ilaria, Le fantele del Picco, Vecchia Guardia, Fedelissimi Mazzetta, Sonà per le Aquile, Fuori di Spezia. Cori, bandiere, inni e tanta passione profusa dall’inizio alla fine, gonfiando il petto per un simile patrimonio di fede.