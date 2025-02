Quotidiano.net - Maggioranza a nervi tesi. Lega a Forza Italia: “Taglio Irpef una mancetta”

Roma, 16 febbraio 2025 – Continua il braccio di ferro insulla rottamazione delle cartelle. Laè in pressing sugli alleati per mettere in cima alla lista delle priorità una nuova “pace fiscale”. Il ceto medio “si aiuta con la rottamazione delle cartelle: libererebbe dall'angoscia dell'Agenzia delle Entrate oltre 23 milioni dini", insiste oggi il Carroccio in una nota. “Altre misure ipotizzate nelle ultime ore, invece, nel concreto garantirebbero unada poco più di 36 euro al mese per 1,7 milioni di cittadini. Conti alla mano, laè pronta a discutere con gli alleati con la convinzione di proporre la soluzione migliore e più concreta". Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani (S) e il ministro dei trasporti, Matteo Salvini durante il question time al Senato, Roma 12 settembre 2024.