DESENZANO (Brescia) Metti una domenica di luglio in gita a Desenzano. Pranzando e cenando fuori, godendosi una giornata in spiaggia sui lettini, e magari concedendosi un giro in barca. Se si è in famiglia, calcolando anche solo due adulti e un bambino, è meglio tenersi pronti a tirar fuori non meno di 150 euro. Una cifra esorbitante? Certo non alla portata di tutti, ma allineata all’esborso da affrontare per un’escursione (almeno gastronomica) nel capoluogo, al quale i prezzi di Desenzano (foto) sono allineati. In ogni caso c’è anche un modo più economico per godersi la piccola città del Garda, puntando su toast, gelati da passeggio e passeggiate gratis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Desenzano, la riviera soldout: "Ma meno clienti al ristorante"