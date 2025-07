Frane e fulmini al Nord Chiusa la strada per Cortina Ma da oggi torna il caldo

Una nuova colata di fango e detriti ha travolto nella notte la statale 51 Alemagna, isolando nuovamente Cortina d'Ampezzo. Sono i colpi di coda del maltempo che ha interessato per giorni l'intera penisola. Il fronte detritico è sceso dalla Croda Marcora, all'altezza del ponte di Venco, nel territorio di San Vito di Cadore, poco distante da "Dogana Vecchia". A pochi giorni dalla riapertura (solo diurna) della strada dopo una precedente frana, l'arteria principale di collegamento per Cortina dal Cadore è di nuovo completamente bloccata. CORTINA RAGGIUNGIBILE SOLO DAI PASSI I disagi sono enormi, anche in vista della stagione turistica.

Frana sulla Croda Marcora: crolla la montagna tra San Vito e Cortina. Enorme nube di polvere invade la strada e i veicoli in transito - SAN VITO DI CADORE (BELLUNO) - Un vasto crollo ha interessato la Croda Marcora, nel Gruppo del Sorapiss nelle Dolomiti ampezzane nel pomeriggio di oggi, sabato 14 giugno.

Frana a Cadore, colata di roccia sull'Alemagna: persone intrappolate nelle case, chiusa la strada per Cortina. Lì nel 2009 morirono 2 persone - Maltempo in Cadore, frana la montagna a Cancia: diverse le case colpite e le persone rimaste intrappolate al loro interno.

Frana in Cadore, rocce e fango sulla strada per Cortina dopo il temporale: abitanti intrappolati nelle case - Una grossa colata detritica si è staccata dalle pendici dell’Antelao, in Cadore, e ha invaso nella serata di domenica 15 giugno la statale 51 di Alemagna, la principale arteria per Cortina, che al momento risulta interrotta.

