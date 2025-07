Sampdoria tra contestazione e nuova stagione | chiamata a raccolta dei tifosi

Clima caldo in casa Sampdoria, fissata una riunione della tifoseria organizzata per la serata di martedì 15 luglio 2025 per discutere le strategie e le possibili modalitĂ per proseguire una contestazione contro la societĂ ormai iniziata da tempo con diversi striscioni mostrati a Bogliasco nelle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sampdoria - contestazione - stagione - chiamata

Sampdoria retrocessa in C, volo dirottato a Milano per evitare la contestazione dei tifosi (Sky) - La Sampdoria è retrocessa in Serie C per la prima volta in 79 anni di storia. La squadra è rientrata a Genova stanotte, passando però per Milano per evitare le possibili contestazioni dei tifosi dopo lo 0-0 rimediato a Castellammare di Stabia.

Retrocessione Sampdoria, clima abbastanza teso: contestazione contro la squadra blucerchiata! - Retrocessione Sampdoria, clima teso a Bogliasco: i tifosi hanno contestato i giocatori dopo l’ufficialità della Serie C.

La Sampdoria torna ad allenarsi: contestazione dei tifosi, clima teso e consegna delle maglie - Clima teso a Bogliasco dove la Sampdoria ha ripreso gli allenamenti dopo la retrocessione in Serie C, in un centro sportivo presidiato dalle forze dell'ordine con le camionette e i mezzi blindati.

Sampdoria tra contestazione e nuova stagione: chiamata a raccolta dei tifosi; Massimo Ferrero nel giorno della retrocessione della Sampdoria: “Ben vi sta. Un motivo ci sarà …”; Tifosi Samp: dopo Garrone, tocca a Ferrero.

Sampdoria, ancora contestazione: “Avete smantellato tutto, andate via” - Andate via dalla Sampdoria bastardi”, si legge sullo striscione affisso a Bogliasco. Scrive msn.com

Sampdoria ancora in alto mare, tifosi scatenati: l’addio commosso di Lombardo - Fa discutere lo striscione apparso davanti alla sede del club, mentre fa commuovere l'emozionante addio di Attilio Lomba ... Lo riporta sport.virgilio.it