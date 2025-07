Strade di sangue Scooter contro un’auto | gravissimo un 50enne

Ancora un grave incidente sulle strade riminesi con uno scooter coinvolto. È accaduto ieri mattina, intorno alle 7.40, lungo via Flaminia, all’altezza dell’incrocio con via Macanno e via Andrea Costa, dove uno scontro violento tra un maxi scooter e un’auto ha provocato il ferimento grave di un uomo di 50 anni, residente a Rimini, ora ricoverato in codice di massima gravità all’ ospedale Bufalini di Cesena. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 50enne si trovava alla guida di un T-Max quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato contro una vettura condotta da un 55enne, anch’egli residente in zona, che stava viaggiando in direzione Ancona-Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade di sangue . Scooter contro un’auto: gravissimo un 50enne

