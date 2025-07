Area Juantorena giĂ oggetto di una variante, che ai tempi della giunta Corvatta aveva trasferito la volumetria residenziale su un lotto di via Guicciardini, appartenente alla stessa proprietĂ ma con destinazione urbanistica a verde pubblico. Nel 2016 l’amministrazione di allora concludeva il percorso di variante assegnando all’area in via del Torrione la destinazione a campi sportivi scoperti per 2.506 metri quadrati su 4.127 di superficie, nelle vicinanze del santuario di S. Maria Apparente, risalente al 1425 ma non inserito nell’elenco dei siti vincolati con distanza di 150 metri di rispetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Proteste a Santa Maria Apparente: "Qui siamo terra di conquista. Ma mancano strade e servizi"