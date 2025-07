Tempo di partenze mici abbandonati

Quattro abbandoni in due settimane. Inizia così il periodo delle vacanze per i volontari delle Colonie feline sestesi. "Avevamo appena depositato alla stazione dei carabinieri di Sesto la denuncia di abbandono di tre gattini, chiusi in una scatola nei giardini di Villa Zorn, quando nella notte tra l’8 e il 9 luglio è stato lasciato un trasportino con dentro un micio ferito", raccontano. Il trasportino è stato calato con una corda nell’oasi felina di Via Madonna del Bosco, sul lato di via Martesana, dove ci sono gli orti dismessi. Le volontarie lo hanno ritrovato la mattina e l’animale è stato trasferito al gattile sanitario di competenza Fusi di Lissone per le cure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tempo di partenze, mici abbandonati

