L’Europa, di conseguenza anche l’Italia, ha i mezzi e i modi per fronteggiare l’offensiva trumpiana sui dazi, a patto di agire in sinergia. E il tessuto economico emiliano-romagnolo, e dunque anche reggiano, potrebbero assorbirla senza gravi conseguenze. Sia per l’azione delle istituzioni continentali, ma anche per la tipologia dei settori merceologici. Lo spiega al Carlino Antonio Cenini, reggiano, da 20 anni al servizio dell’Unione Europea. In particolare, negli ultimi sette, quale funzionario d’esperienza in seno alla commissione Industria ed Energia del Parlamento di Strasburgo. Nell’intervista interviene a titolo personale e non a nome dell’ente per cui presta servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’analisi di Antonio Cenini: "Incertezza tra le nostre aziende. Bloccati i contratti a termine"