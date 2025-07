MotoGP GP Cechia 2025 | programma orari tv streaming Calendario 18-20 luglio a Brno

Dopo aver messo in archivio il fine settimana del Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring, il Motomondiale si rimbocca le maniche in vista dell'ultima tappa prima delle vacanze estive. Nel corso del weekend in arrivo, infatti, si disputerĂ il rientrante Gran Premio della Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento del campionato 2025. Si gareggerĂ sul tracciato di Brno e ci attende un fine settimana davvero interessante. Non solo perchĂ©, come detto, anticiperĂ le vacanze estive che daranno a team e piloti tre fine settimana di riposo. Si tornerĂ in azione, infatti, nel weekend di Ferragosto (15-17 agosto) in concomitanza del Gran Premio d'Austria sul circuito del Red Bull Ring.

Motogp, Martin torna in pista: test a Misano con vista Brno - Bologna, 7 luglio 2025 – Jorge Martin sempre più vicino al rientro. Il campione del mondo in carica non ha potuto difendere il titolo conquistato nel 2024 a causa di tre brutte cadute e Aprilia non si è goduta neanche un solo attimo dell’investimento fatto per contendere a Ducati il primato.

Martin, altro passo verso Brno: mercoledì in pista con l’Aprilia MotoGP a Misano - Dopo il test di Montmelò su un'Aprilia stradale, Jorge tornerà a girare ma stavolta con la RS-GP. Lo spagnolo sfrutterà la nuova norma che consente ai piloti infortunati di ritrovare confidenza con la moto prima del ritorno in gara

Martin, test a Misano e ok dei medici: correrà in MotoGP a Brno - Dopo i 64 giri effettuati sull'Aprilia RS-GP, arriva l'ok per il rientro dopo l'ultimo infortunio. Dovrà però passare un ulteriore check nel giovedì che anticipa il weekend del 20 luglio

MotoGP | Aprilia "più ottimista" sulla permanenza di Martin nel 2026 - Il campione del mondo in carica ha effettuato un test positivo con la MotoGP di Noale sul circuito di Misano questa settimana

MotoGP, Bastianini a rischio per il Sachsenring: febbre alta per il pilota italiano, le sue condizioni.