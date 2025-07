Il futuro dell’area ex Cmc Progetto della grande distribuzione ma ancora tante incertezze

La convocazione della conferenza stampa era stata fissata al 20 settembre 2024 presso la sede della Cmc. Poi venne il diluvio e tutto fu rimandato. Da allora si sono perse le tracce del progetto di ristrutturazione dell’area ex Cmc che prevede anche un nuovo supermercato Conad. Che siano le travagliate vicende della vendita del colosso cooperativo ravennate – concluse, almeno formalmente con la cessione ad Alpha General Contractor che con 17,5 milioni si è aggiudicata il ramo d’azienda di Cmc che comprende il marchio, i 597 dipendenti, una serie di infrastrutture e appalti e alcune partecipate – che siano le incertezze sulla reale profittabilità dell’intervento, sta di fatto che da Conad è sceso per quasi un anno il silenzio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il futuro dell’area ex Cmc. Progetto della grande distribuzione ma ancora tante incertezze

