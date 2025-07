Un velista italiano con due ori olimpici nella vela non si era mai visto. E magari, in futuro, potrebbero diventare tre. Non ce l’aveva fatta né Agostino Straulino negli anni Cinquanta (un oro e un argento), né Alessandra Sensini, a lungo la velista più medagliata di sempre (un oro, un argento e due bronzi) tra il 1996 e il 2008. Ce l’ha fatta Ruggero Tita, trentatreenne di Rovereto, in Trentino, che è più vicino alle montagne che al mare. E ce l’ha fatta insieme a Caterina Banti, romana di 38 anni, vincendo sia a Tokyo che a Parigi, o meglio, a Marsiglia. Potrebbe essere il timoniere di Luna Rossa a Napoli nel 2027: “Quel posto me lo dovrò guadagnare, perché al timone ci sarà il migliore, anche se devo ammettere che, dopo aver vinto il secondo oro olimpico in Francia, tutti si aspettavano che sarei salito a bordo nelle regate della Louis Vuitton Cup a Barcellona. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La voglia di vela di Ruggero Tita non finisce mai