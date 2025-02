Lanazione.it - Il Comune è a caccia di un gestore per la rinnovata piscina

Leggi su Lanazione.it

CASTEL RITALDIcomunale, cercasi. Ildi Castel Ritaldi intende effettuare una esplorazione di mercato, non vincolante per l’amministrazione, al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura di gara per l’affidamento della concessione del complesso natatorio e contestuale locazione del ristorante per la durata di sei anni, prorogabile di ulteriori sei. Si tratta di un avviso pubblico emesso dall’ente per raccogliere proposte di gestione tecnica ed economica, propedeutiche all’indizione della gara. I lavori hanno infatti investito ogni parte del vecchio impianto, con rifacimenti parziali o totali e con l’aggiunta di nuove dotazioni che di fatto segnano un enorme passo in avanti dell’intera struttura sotto ogni punto di vista.