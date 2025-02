Lanazione.it - ’Conclave’, i gioielli tra simbologia e potere

realizzati dalla Bottega Orafa Penko per il film, in corsa agli Oscar, protagonisti di un incontro a Palazzo Coppini. L’edificio, che ospita la sede storica della Fondazione Romualdo Del Bianco-Life Beyond Tourism, ospiterà infatti domani (ore 10,30) l’evento ’Iper Conclave: tra’. Promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco, l’evento intende presentare alcune delle straordinarie opere create per la pellicola, sottolineando il ruolo chiave della maestria artigianale italiana nel panorama cinematografico internazionale. In programma l’esposizione dei, un approfondimento sulle tecniche artigianali con Riccardo Penko, la proiezione del docu ’The Making of – Iper il film Conclave’ e l’annuncio della candidatura al Premio Eccellenza Italiana con la partecipazione di Massimo Lucidi, giornalista e presidente del premio.