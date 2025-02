Ilrestodelcarlino.it - Scoppio, le preghiere di Zuppi per i due feriti in ospedale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Resta riservata la prognosi del più grave tra i duedall’esplosione delle bombole del gas nella canonica della pieve di Samoggia avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì. Si tratta di un 55enne italiano ospite della comunità degli Eremiti con San Francesco, che al momento della deflagrazione si trovava nello stesso ambiente al pianterreno dell’edificio squarciato dall’esplosione. Resta in, ma in condizioni meno gravi, anche l’altro ferito che si trovava al piano superiore e che a seguito del crollo del solaio è precipitato di sotto. Le altre cinque persone che in questi giorni erano presenti negli spazi della chiesa che sta nella parte alta della collina di Savigno, sono stati evacuati e accolti dalla parrocchia di Camugnano. Ieri per tutta la giornata i vigili del fuoco hanno svolto i rilievi e gli interventi di messa in sicurezza di tutta l’area intorno alla chiesa, compreso il cimitero, che resta chiuso.