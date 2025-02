Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «In partite come queste i moduli contano relativamente»

Giovanni Diè intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-gara della sfida tra Lazio e Napoli, che andrà in scena alle 18 allo Stadio Olimpico. Si tratta di una gara importantissima per entrambe le squadre: gli azzurri di Conte devono tentare a tutti i costi di non distaccarsi eccessivamente dall’Inter (che pure giocherà una gara difficile, contro la Juventus domani ndr) prima dello scontro diretto di marzo e con tutte le defezioni di formazione del caso. La Lazio vuole fortemente consolidare la propria posizione in classifica e battere i primi in classifica per la terza volta in due mesi.Di: «Il modulo conta»Di seguito quanto dichiarato:«Sono contento per le 200 presenze in A con il Napoli. La Lazio è una squadra forte ma ci siamo preparati bene in questi giorni, anche oggi faremo del nostro meglio.