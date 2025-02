Cultweb.it - Che problema ha avuto Edoardo Bove e perché in Italia non può più giocare a calcio (ma in Inghilterra sì)

, centrocampista della Fiorentina, ha vissuto un momento drammatico durante la partita di Serie A contro l’Inter il primo dicembre scorso, quando ha improvvisamente accusato un malore in campo. I soccorsi sono stati immediati, e il giocatore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze, dove è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi per capire le cause del suo arresto cardiaco. Gli esami hanno evidenziato la presenza di una cicatrice nel ventricolo sinistro del cuore, una condizione che potrebbe aver provocato l’aritmia responsabile del malore. Per evitare ulteriori episodi simili e garantire la sua sicurezza, i medici hanno deciso di impiantargli un defibrillatore cardiaco sottocutaneo (ICD). Questo dispositivo, sebbene rappresenti una misura di protezione per il giocatore, gli impedisce di continuare a competere ina causa delle attuali normative sportive.