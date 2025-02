Agrigentonotizie.it - Brucia l'auto di un pensionato settantenne, è mistero sulle cause: aperta un'inchiesta

Leggi su Agrigentonotizie.it

Lenon sono chiare. Spetterà ai carabinieri, e alle loro investigazioni, stabilire cosa ha innescato la scintilla iniziale dell'incendio che ha danneggiato la Volkswagen Polo di un. La macchina era stata lasciata parcheggiata, forse come sempre, in via San Michele a.