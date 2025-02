Bergamonews.it - Alessia Marcuzzi, Cattelan e Antonello Venditti: la finale di Sanremo

Siamo giunti alladell’edizione 2025 del Festival di. La kermesse della canzone italiana, che ha tagliato il traguardo dei 75 anni, prosegue con la serata conclusiva sabato 15 febbraio al Teatro Ariston, prestigioso palcoscenico della cittadina ligure.Si potrà vedere in diretta su RaiUno, preceduto da PrimaFestival, al termine del Tg1 delle 20, con Bianca Guaccero, Gabriele Conti e Mariasole Pollio, e seguito dal DopoFestival condotto da Alessandro, affiancato da Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinionista.La conduzione e la direzione artistica della manifestazione sono affidate a Carlo Conti, che ogni sera avrà accanto a sé co-conduttrici e co-conduttori: nella quinta e ultima sera toccherà ade Alessandro.È prevista l’esecuzione delle 29 canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti in gara nella categoria Campioni.