Sport.quotidiano.net - La Civitanovese aspetta l’Ancona. Giulietti: "Guai a perdere la fiducia"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Nonostante la classifica, laha fatto vedere anche buone cose in campionato e per questo non deve". Giancarlo ‘Lallo’, grande ex e ora tifoso rossoblù, sprona l’undici di Senigagliesi in vista del match interno contro, in programma domenica alle 14.30. Giuletti sarà in tribuna, assieme all’amico ed ex giocatore di serie A Carlo Ripari, "per sostenere i rossoblù. D’altronde – dice – è di questo che la squadra ha bisogno".a Civitanova è un’istituzione: al Polisportivo ha giocato e allenato, mentre a palazzo Sforza è stato assessore comunale allo sport. A livello calcistico ha collaborato anche con, ma da osservatore nella seconda metà degli anni Novanta. "Nonostante nel club dorico – rifletteparlando dei prossimi avversari – non ci sia grande sintonia tra alcuni dei massimi dirigenti, la squadra sta avendo ottimi risultati e questo dà prova della sua forza.