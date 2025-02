Ilrestodelcarlino.it - Cesena, non avere soggezione. Con le grandi bottino troppo misero

Quattro punti in tutto su trentatré totali. Questo il(magro) rimediato finora dal Cavalluccio con chi sta sopra in classifica. Il 2-0 rifilato in casa al Catanzaro alla terza di campionato (Kargbo-Adamo) e il rigore trasformato da Antonino La Gumina nei minuti finali della sfida, sempre all’Orogel Stadium Manuzzi, contro il Bari il 25 gennaio, e che ha rimesso il match in equilibrio dopo il vantaggio pugliese firmato da Favilli, sono stati gli unici mattoncini aggiunti alla classifica nei faccia a faccia con le sette formazioni che precedendo. Sia con i calabresi che con i biancorossi di Longo c’è già stato il doppio confronto, andata e ritorno, e nelle altre sfide non è andata bene: al San Nicola è arrivata la sconfitta per 1-0( gol di Dorval), zero punti anche al Ceravolo dopo il 4-2 firmato Bonini , Pieraccini (autorete) Iemmello e Cassandro per i giallorossi, Scognamillo (autorete) e Antonucci per il Cavalluccio.