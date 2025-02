Dayitalianews.com - Truffa del falso Crosetto, recuperati i soldi di Massimo Moratti: “Bravi tutti”

Leggi su Dayitalianews.com

Quasi un milione di euro è stato rintracciato, bloccato e “congelato” in tempi record. Questo è stato possibile grazie alla tempestiva denuncia della frode, alle indagini fulminee condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano. Laai danni di, si è dunque conclusa con un esito positivo. Nelle ultime ore, il denaro è stato individuato e bloccato su un conto estero, dove era stato versato daaitori. Questi ultimi, spacciandosi per emissari del ministro della Difesa Guido, lo avevano contattato la scorsa settimana, chiedendogli di trasferire una somma per finanziare segretamente un presunto riscatto destinato alla liberazione di inesistenti giornalisti italiani rapiti in Medio Oriente.980mila euro versati dacon due bonificiDalle informazioni raccolte finora,risulta essere l’unica vittima accertata dellaorchestrata da chi si spacciava per Guido