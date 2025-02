Lopinionista.it - Tony Effe, dopo Sanremo due mega concerti in estate

Leggi su Lopinionista.it

ROMA –il suo attesissimo debutto di ieri sera sul palco dell’Ariston sulle note di DAMME ‘NA MANO (Island Records),è pronto a infiammare l’2025 con due imperdibili live prodotti da Vivo: venerdì 27 giugno sarà a Milano, presso la prestigiosa Fiera Milano Live, e domenica 6 luglio lo attende il celebre Circo Massimo nella Capitale. Con queste due nuove date a cielo aperto,promette ai fan un’esperienza dal vivo intensa e coinvolgente, ricca di sorprese e momenti unici da non perdere. I biglietti per le date di DAMME ‘NA MANO MILANO E ROMA saranno disponibili in prevendita dalle 12 di giovedì 13 febbraio su www.vivo.com e nei punti vendita autorizzati a partire dalle 11 di martedì 18 febbraio. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.