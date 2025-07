Film di fantascienza di chris pratt | classifica delle 10 migliori opere

Il panorama cinematografico di fantascienza vede protagonisti attori che, grazie a ruoli iconici, hanno conquistato il pubblico mondiale. Tra questi, Chris Pratt si distingue per interpretazioni memorabili in film di grande impatto visivo e narrativo. Scopriamo insieme le 10 migliori opere di Pratt nel genere sci-fi, un viaggio tra avventure futuristiche, azione e storie coinvolgenti che hanno definito la sua carriera e affermato il suo status di star indiscussa.

carriera di chris pratt nel cinema di fantascienza. il ruolo di star-lord nei guardiani della galassia. Il primo grande riconoscimento internazionale per Chris Pratt nel genere sci-fi è arrivato con il film Guardians of the Galaxy (2014).