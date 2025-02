Lanazione.it - Servizi per i giovani, avviso di co-programmazione per il Terzo Settore

Empoli, 11 febbraio 2025 – Essere una città con sempre più attenzione rivolta ai. Ecco quale è lo scopo dell'pubblico promosso dall'Amministrazione Comunale di Empoli per decidere gli interventi dedicati ai bisogni formativi e sociali dei più. L'è rivolto agli enti deloperativi sul territorio comunale, chiamati a partecipare a questo percorso di co-per studiare le iniziative esistenti, le possibilità di migliorarle e le risorse economiche per poterle realizzare. Le domande dovranno pervenire entro le 12 di lunedì prossimo 17 febbraio e a presentarla potranno essere esclusivamente soggetti con esperienza documentata e un ruolo operativo nell'orientamento verso formazione e lavoro, nel sostegno allo studio (doposcuola) e apprendimento non formale, nelle attività di socializzazione e di sostegno psicologico.