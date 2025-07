The Materialists variazioni amorose nella ricerca di sé

In un’estate all’insegna delle emozioni e delle scoperte, «The Materialists» intreccia le vite di Superman, Mister Fantastic e la misteriosa protagonista di 50 sfumature di grigio in una commedia romantica irresistibile. Tra colpi di scena e momenti di introspezione, questa pellicola offre un viaggio divertente e profondo alla scoperta di sé. Siete pronti a immergervi in un mondo di passioni e varianti amorose che sfidano le convenzioni?

Una commedia romantica estiva pensata per il grande pubblico – ambientata sullo sfondo di un triangolo tra Superman, Mister Fantastic e la protagonista di 50 sfumature di grigio. Niente di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «The Materialists», variazioni amorose nella ricerca di sé

In questa notizia si parla di: materialists - variazioni - amorose - ricerca

Materialists: il trailer ufficiale della commedia romantica con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal - ComingSoon.it - Vi mostriamo il trailer del nuovo film di Celine Song, Materialists, storia di un triangolo amoroso con Dakota Fanning, Chris Evans e Pedro Pascal. Scrive comingsoon.it

Materialists, Dakota Johnson tra Chris Evans e Pedro Pascal nella commedia di Celine Song - Per il suo secondo film dopo l’apprezzatissimo Past Lives, Celine Song torna a raccontare l’amore, questa volta ... Segnala ciakmagazine.it