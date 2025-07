Morsa da un rottweiler a Pisa donna gravissima dopo l' aggressione del cane di famiglia

Una tranquilla giornata a Pisa si è trasformata in un incubo quando una donna è stata brutalmente azzannata dal rottweiler di famiglia, finendo in condizioni gravissime. L'aggressione, avvenuta senza apparente motivo, ha sollevato immediatamente interrogativi e preoccupazioni sulla sicurezza e la gestione degli animali domestici. La comunità si interroga: cosa ha scatenato questa fuga di rabbia?

Una donna è stata portata d'urgenza in ospedale dopo essere stata azzannata dal cane di famiglia, un rottweiler, apparentemente senza un motivo.

Resta grave la donna aggredita dai cani a Chiavari: stava accudendo alcuni rottweiler in una villa - Una donna, impegnata ad accudire sette Rottweiler in una villa lungo l’Aurelia a Chiavari, è rimasta gravemente ferita in un brutale episodio di aggressione.

Morsa al volto dal rottweiler di famiglia a Pisa,ricoverata in ospedale una donna di 50 anni La dinamica è ancora da chiarire. È di pochi giorni fa un altro episodio:un cane ha aggredito due bambini a Lavinio sul litorale Laziale. Vai su X

Un’altra aggressione da parte di un cane. Questa volta è toccato a una donna di 50 anni, morsa al volto da rottweiler di famiglia. la donna adesso si trova adesso all'ospedale di Pisa dove è stata trasportata in codice rosso. L'episodio è avvenuto questa mattin Vai su Facebook

