Onda Calabra | Vins Gallico racconta il noir che guarda dentro di noi

Onda Calabra Vins Gallico ci guida in un viaggio nell’universo del noir, un genere che va oltre il crimine per esplorare le profondità dell’anima umana e i tumulti della società. È un’arte che suona melodie nell’oscurità, rivelando i fantasmi nascosti e le tensioni invisibili che plasmano la nostra realtà. Perché, alla fine, il noir non è solo un racconto, ma un riflesso inquieto di noi stessi.

Il Noir: melodie nell'oscurità. Il noir, genere che suona melodie nell'oscurità, non si caratterizza solo per la trama crime. È uno specchio obliquo che riflette le tensioni della società, una lente opaca, ma acutissima, che guarda in faccia i suoi fantasmi e le coscienze umane. Più che risolvere un mistero, il noir rivela fratture sociali, tensioni culturali, nevrosi collettive, svela l'intimità ferita dell'essere umano attraverso i suoi personaggi. È per questo che quando si parla con lo scrittore Vins Gallico, ospite del vodcast Il piacere della lettura, il crime è solo l'innesco. Il vero esplosivo è quello che accade intorno.

Che poi quanto è difficile capire cos'è il paradiso e cos'è l'inferno? Cosa si nasconde dietro ogni superficie?

