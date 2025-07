Tragedia in Romania motociclista italiano ucciso da un’orsa mentre tenta di darle da mangiare

Una tragica vicenda sconvolge il cuore dei viaggi avventurosi: Omar Farang Zin, 48enne motociclista italiano, ha perso la vita lungo il suggestivo percorso del Transfagarasan in Romania, vittima di un attacco di un’orsa mentre tentava di nutrirla. La sua passione per l’avventura si è conclusa bruscamente in un luogo magico e selvaggio. Una storia che ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e affascinante.

Omar Farang Zin ucciso a 48 anni sul percorso del Transfagarasan. Era partito per un’avventura in moto lungo il suggestivo percorso del Transfagarasan, noto come “La follia di Ceausescu”, ma il suo viaggio è stato interrotto brutalmente. Un motociclista italiano di 48 anni, identificato dai media locali come Omar Farang Zin, è stato ucciso da un’orsa mentre fotografava orsi lungo il tragitto, in Romania. L’attacco ripreso in un video sul telefono. Secondo le autorità romene, il corpo è stato recuperato in una zona impervia, dove sono stati ritrovati anche il telefono, un guanto e parti dell’equipaggiamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia in Romania, motociclista italiano ucciso da un’orsa mentre tenta di darle da mangiare

