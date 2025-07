Kolo Muani Juve si complica la permanenza dell’attaccante? Il PSG non apre a quella formula | novità sul futuro del francese Cosa filtra

Il futuro di Kolo Muani si fa sempre più incerto: il Paris Saint-Germain non sembra disposto ad aprire alla formula desiderata dalla Juventus, complicando la permanenza dell’attaccante francese. Dopo l’acquisto di Jonathan David a parametro zero, i bianconeri puntano a rafforzare ulteriormente il reparto offensivo per la prossima stagione. Ma cosa filtra sulle vere intenzioni del PSG e sulle prospettive di Muani? La risposta potrebbe influenzare le strategie della Vecchia Signora nei prossimi mesi.

Kolo Muani Juve, si complica la sua permanenza? Cosa filtra sul futuro del centravanti francese di proprietà del Paris Saint-Germain. Il mercato Juventus non si ferma dopo il colpo Jonathan David a parametro zero e ha già in programma un altro innesto offensivo per rinforzare la squadra in vista della stagione 20252026. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri stanno cercando un altro attaccante di qualità per completare il reparto offensivo e renderlo ancora più competitivo. Dopo aver messo a segno l’arrivo del talento canadese dal Lille, il club bianconero non intende fermarsi e ha messo nel mirino altre opzioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com