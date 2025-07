Travolta da un’auto fuori dal bar a Gravellona Lomellina | muore dopo due settimane di agonia

Una sera d’estate si è trasformata in un incubo per Federica Coviello, vittima di un tragico incidente fuori dal bar a Gravellona Lomellina. Dopo due settimane di agonia e speranza, il suo sorriso si è spento, lasciando un vuoto profondo. Una tragedia che scuote la comunità e ci ricorda quanto possa essere fragile la vita, insegnandoci a valorizzare ogni momento con chi amiamo.

Una sera d’estate trasformata in incubo. Era seduta con il compagno all’esterno dell’Antica Caffetteria di Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia, quando un’auto si è scagliata a tutta velocità contro l’ingresso del bar. Federica Coviello, 51 anni, è stata investita in pieno: le sue condizioni sono apparse subito gravissime. L’amputazione e il ricovero: due settimane di speranza. Trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, ha subito l’amputazione di una gamba. Nonostante ogni tentativo di salvarla, le lesioni interne si sono rivelate fatali. La donna è deceduta nel pomeriggio del 3 luglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Travolta da un’auto fuori dal bar a Gravellona Lomellina: muore dopo due settimane di agonia

