La Pgf è quinta nella tappa di Montichiari L’avventura in serie A1 parte col piede giusto

Inizia il campionato italiano a squadre di ginnastica artistica maschile e la Palestra Ginnastica Ferrara è subito protagonista inA1, chiudendo la prima delle tre giornate “ordinarie” al quinto posto. Una prestazione ottima, in considerazione delle tante incertezze che il nuovo quadriennio olimpico porta con sé, con il cambio del codice dei punteggi e il bisogno di elaborare nuovi elementi, unite ai nuovi innesti in squadra. Descrive al meglio la giornata il capo allenatore Claudio Pasquali: "Gara difficile e sofferta per le numerose novità che caratterizzano questo nuovo campionato. In primis il cambio di regole di valutazione che costringe, per essere competitivi, all’inserimento di elementi difficili, con ovviamente più probabilità di commettere errori; poi il cambio di un terzo dei componenti della squadra, per il ritiro di Pietro Miserti e l’infortunio di Tommaso Bertarelli, prontamente sostituiti da Christian Zammillo e Luca Marchi, che hanno esordito molto bene ma ora devono concentrarsi ancora per crescere e studiare i nuovi esercizi per il salto inA1".