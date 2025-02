Rompipallone.it - Napoli, cessione lampo: colpo di scena inaspettato

, laadesso è ufficiale: il calciatore si trasferisce lontano dall’EuropaIlè reduce dal pareggio contro l’Udinese nell’ultima giornata di campionato. Sono due, ora, i pari consecutivi per gli azzurri. Una doppia frenata proprio nel momento in cui andava spinto il piede sull’acceleratore, complice la sconfitta dell’Inter a Firenze nella gara di recupero.Ed invece i partenopei sono lì, non hanno allungato ma, anzi, hanno la possibilità di veder avvicinare l’Inter a -1 in caso stasera superi la Fiorentina nella gara di ritorno, match che sa molto di una sorta di rivincita per Lautaro e compagni. Una nuova delusione per Antonio Conte ed i suoi ragazzi, ancora una volta rimontati dopo il vantaggio iniziale.Roma ed Udinese, due pari evidenziati e scaturiti anche dalle poche risorse in panchina a disposizione di Conte, con qualche infortunato di troppo ed alcune riserve che stanno dimostrando di non essere all’altezza dei titolari.