Lanazione.it - Meteo: possibile escalation di freddo e neve in Toscana. Ecco quando cambia tutto

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 10 febbraio 2025 – Nel fine settimana lo scenariopotrebbe davverore. Sopratin termini di temperature che, in, potrebbero scendere di diversi gradi. Del resto febbraio, come ricorda ilrologo Mattia Gussoni, “è un mese piuttosto dinamico. Molte tra le più grandi ondate di gelo ein Italia – ricorda Gussoni – sono avvenute proprio in febbraio, come nel 1929, nel 1956, nel 1991 e, quella più recente, nel 2012”. Fiocchi bianchi e paesaggi fiabeschi: le foto dellaabbondante inAnche il centro europeo sostiene la tesi di unaondata disottolineando che “aria freddissima di origine artica, dal 12 febbraio, farà irruzione sull'Italia, entrando dalla Porta della Bora (Alpi Giulie)”. “Si formerà così un ciclone – fanno sapere dal centro europeo – che, dai dati attuali, si dovrebbe posizionare sul Centro Italia.