Calciomercato.it - Mazzata in Serie A, scoppia la bufera: “Il fallimento del Var”

Leggi su Calciomercato.it

Il nuovo Milan di Conceiçao post mercato trova un’altra vittoria contro l’Empoli. Una sfida che ha fatto discutere anche per alcuni episodi arbitrali Le reti di Leao e Santiago Gimenez valgono per il Milan tre punti pesantissimi per ripartire anche in campionato dopo l’ottimo successo in Coppa Italia contro la Roma. Succede quasi tutto nel secondo tempo con con un’espulsione per parte e i due gol decisivi dei rossoneri.Var – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Tanti episodi nel corso della seconda parte di gara, con uno in particolare che ha fatto parecchio discutere. La doppia ammonizione di Tomori avvenuta al 54? ha portato ad inevitabili riflessioni. Il difensore inglese frana su Colombo dell’Empoli il quale, però, parte da una posizione di fuorigioco. Come da protocollo, il VAR non è potuto intervenire per andare a sbrogliare una matassa complicata riguardante l’episodio.